Milano 9:34
46.656 +0,04%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:34
10.380 -0,22%
24.597 -0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,07%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.865,17 punti

In breve, Finanza
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,07% e archivia gli scambi a 26.865,17 punti.
