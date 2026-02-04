Milano 9:55
46.684 +0,57%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:55
10.368 +0,52%
24.701 -0,32%

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,05%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,05% e archivia gli scambi a 26.848,45 punti.
