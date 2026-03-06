New York: preme sull'acceleratore CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che mostra una salita bruciante del 5,94% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,79%, rispetto a -2,54% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di CF Industries Holdings
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 121,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 112,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 129,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)