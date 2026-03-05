Crosetto: massimo livello di protezione aerea nazionale, sulle basi "valuteremo se ci sarà richiesta"

(Teleborsa) -ed è successo a Cipro ho dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al. Lo ha detto il ministro della Difesa,, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran sottolineando che "di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tuttoIl Ministro ha poi sottolineato che ""Qualora dovessero emergere domande di questo tipo saremmo qua, ma ad oggi non è successo. L'Italia non è in guerra, stiamo cercando di gestire,ha detto Crosetto sottolineando che eventuali decisioni sulla concessione disul territorio italianosaranno condivise con il"Gli attacchi dell'Iran si sono concentrati su Paesi che non partecipano alla guerra, molto più che in Israele:li attacchi alle basi diha sottolineato il Ministro spiegando che l'Italia invierà assetti navali a protezione di Cipro insieme ad altri paesi europei"."Per quanto riguarda Cipro e la possibilità di un invio di un aiuto navale a Cipro, voglio citare l'articolo 7: qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata sul suo territorio, gli altri membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi di loro possesso, in conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni unite", ha affermato Crosetto. Il ministro Crosetto ha aggiunto che tale disposizione "non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e difesa di qualunque Stato membro".a concluso.