La piattaforma di investimento Mintos cerca di ottenere una licenza bancaria dalla BCE

(Teleborsa) -, piattaforma europea di investimento multi-asset, ha(BCE).Fondata dieci anni fa a Riga, Lettonia, come piattaforma di prestito peer-to-peer, Mintos si è evoluta in una piattaforma di investimento multi-asset regolamentata che. Negli ultimi due anni, la società ha ampliato la sua offerta di prodotti includendo obbligazioni frazionarie, portafogli ETF, immobili e Smart Cash, completando al contempo ilLa licenza BCE fornirà accesso a finanziamenti basati sui depositi edirettamente ai clienti, ampliando significativamente l'offerta di prodotti a lungo termine della piattaforma. La licenza bancaria consente inoltre la protezione dei depositi fino a 100.000 euro e darebbe a Mintos un maggiore controllo su componenti chiave della sua infrastruttura, tra cui custodia, compensazione e regolamento."Ottenere una licenza bancaria dalla BCE è una decisione strategica che si basa sulle solide basi normative e operative che abbiamo già stabilito - ha affermatodi Mintos - Ci consente di ampliare la nostra offerta ai clienti, combinando la fiducia e la stabilità di una banca con l'innovazione di una moderna piattaforma di investimento"Mintos prevede che il processo di licenza bancaria, previa approvazione delle autorità competenti.