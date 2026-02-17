La piattaforma di investimento Mintos cerca di ottenere una licenza bancaria dalla BCE

(Teleborsa) - Mintos
, piattaforma europea di investimento multi-asset, ha avviato il processo per ottenere la licenza bancaria dalla Banca Centrale Europea
(BCE).
Fondata dieci anni fa a Riga, Lettonia, come piattaforma di prestito peer-to-peer, Mintos si è evoluta in una piattaforma di investimento multi-asset regolamentata che serve quasi 700.000 investitori registrati e gestisce oltre 800 milioni di euro di asset
. Negli ultimi due anni, la società ha ampliato la sua offerta di prodotti includendo obbligazioni frazionarie, portafogli ETF, immobili e Smart Cash, completando al contempo il lancio in tutti i mercati dell'UE
.
La licenza BCE fornirà accesso a finanziamenti basati sui depositi e creerà le basi per offrire prestiti e altri prodotti bancari
direttamente ai clienti, ampliando significativamente l'offerta di prodotti a lungo termine della piattaforma. La licenza bancaria consente inoltre la protezione dei depositi fino a 100.000 euro e darebbe a Mintos un maggiore controllo su componenti chiave della sua infrastruttura, tra cui custodia, compensazione e regolamento.
"Ottenere una licenza bancaria dalla BCE è una decisione strategica che si basa sulle solide basi normative e operative che abbiamo già stabilito - ha affermato Martins Sulte, CEO e co-fondatore
di Mintos - Ci consente di ampliare la nostra offerta ai clienti, combinando la fiducia e la stabilità di una banca con l'innovazione di una moderna piattaforma di investimento"
Mintos prevede che il processo di licenza bancaria richiederà circa 12-18 mesi
, previa approvazione delle autorità competenti.