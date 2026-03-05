Francoforte: scambi al rialzo per Aixtron

Milano 14:16
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Aixtron, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,60%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Aixtron è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,51 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,39.

