UniCredit rinnova la Certificazione EDGE in tutta Europa, confermando lo Status Global

UniCredit

(Teleborsa) -riafferma la propria posizione di leadership in termini di parità di genere e inclusione, rinnovando la: Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Romania, Serbia e Slovacchia. Insieme, questi mercati rappresentano oltre l’80% della popolazione globale di UniCredit, rendendola la prima e unica banca paneuropea a ottenere il prestigioso EDGE Global Certification., il leader mondiale per l’equità sul posto di lavoro, valuta le organizzazioni attraverso un processo rigoroso che analizza la rappresentanza di genere, la parità retributiva, le politiche inclusive e l’esperienza quotidiana delle persone. Combina: dati HR quantitativi, una revisione delle politiche e delle pratiche interne, e il feedback dei dipendenti, offrendo una visione chiara e trasparente dell’efficacia delle opportunità offerte. I risultati di quest’anno qualificano UniCredit come un Gruppo che ha compiuto progressi significativi e misurabili.La rappresentanza femminile nel top management supera il 30% in tutte le entità certificate, e il percorso di leadership mostra una forte presenza di donne che avanzano dai livelli junior a quelli senior. Questi risultati confermano che la diversità non è solo un obiettivo dichiarato, ma un traguardo sempre più visibile nelle strutture di leadership di UniCredit.A livello di Gruppo, la percezione dei dipendenti mostra una crescente fiducia nelle pratiche di assunzione eque e un’elevata propensione a consigliare all’esterno l’organizzazione. Sono indicatori chiari di una solida base di fiducia, orgoglio e coinvolgimento nella maggior parte delle persone del Gruppo. Queste evidenze rafforzano il concetto di inclusione ed evidenziando le aree di miglioramento nelle quali un impegno continuo può rafforzare un’esperienza ancora più positiva e coerente per tutte le nostre persone.: "UniCredit continua a promuovere pratiche aziendali sostenibili e responsabili in tutta Europa. Sono orgogliosa che abbiamo ancora una volta dimostrato cheCome prima banca in Europa a ottenere e mantenere la Certificazione EDGE Global, rafforziamo il nostro impegno verso: diversità di genere, equità e inclusione, consolidando il nostro ruolo di leadership in termini di correttezza, trasparenza e crescita inclusiva nel settore bancario".Guardando al futuro, vogliamo migliorare l’equilibrio di genere a tutti i livelli dell’organizzazione. Ciò comporta: ulteriori progressi verso la parità retributiva, un’attenzione continua a processi equi e trasparenti, un accesso più ampio a mentoring e opportunità di sviluppo professionale, oltre a un maggiore supporto alla condivisione delle responsabilità familiari attraverso una più ampia adesione al congedo di paternità. Questi impegni sono supportati da una costante attenzione alla leadership inclusiva, affinché l’equità sia integrata nel modo in cui guidiamo, prendiamo decisioni e cresciamo.: “Il rinnovo della Certificazione EDGE da parte di UniCredit in dieci mercati europei rafforza il suo status di prima - e tuttora unica - banca paneuropea certificata su questa scala. I progressi sono evidenti e misurabili: le donne ricoprono oggi oltre il 30% dei ruoli di top management in tutte le entità certificate, con un avanzamento costantelungo il percorso di leadership che va ben oltre le politiche, traducendosi in pratiche quotidiane. Con oltre l’80% della forza lavoro coperta dalla Certificazione EDGE,in modo sistemico attraverso mercati, culture e contesti aziendali come driver fondamentali di performance e crescita".Tra i nove parametri valutati da EDGE, ognuno di essi ha registrato progressi dal consolidamento delle basi a livello EDGE Assess, fino all’avanzamento verso EDGE Move. Insieme, questi risultati rappresentano un percorso di Gruppo che si dirige verso la costruzione di una UniCredit sempre più diversa, equa e inclusiva.