Giornata internazionale della donna: Invitalia sostiene oltre 5.500 imprese femminili in tre anni

(Teleborsa) - Sono oltre 5.500 le imprese femminili finanziate da Invitalia negli ultimi 3 anni
attraverso gli incentivi Smart&Start Italia, ON – Oltre Nuove Imprese a tasso Zero, Fondo Impresa Femminile e Resto al Sud, solo per citarne alcuni. Gli ambiti su cui si sono concentrati gli investimenti delle imprese femminili finanziate con il Fondo Impresa Femminile, l’incentivo nazionale per la nascita e il consolidamento delle imprese guidate da donne, promosso dal?Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, sono: Turismo (24%), Servizi alla Persona (23%), Commercio (17%). Seguono poi i Servizi alle Pmi (14%), Manifatturiero (12%), ICT (5%), Agroalimentare (3%), Edilizia-Costruzioni (2%).
A livello territoriale, le regioni in cui si concentrano le imprese femminili finanziate con il Fondo,
sono: Emilia-Romagna (19%), Lombardia (12%), Campania (10%), Lazio (9%), Veneto (8%), Sicilia e Toscana (7%), Piemonte (5%), Abruzzo, Calabria, Marche, Puglia e Sardegna (3%), Umbria e Liguria (2%).
Invitalia, oltre agli incentivi, mette a disposizione per aspiranti imprenditori e imprenditrici anche servizi gratuiti e integrati di orientamento e accompagnamento:
dalla definizione del progetto, alla presentazione della domanda, fino al sostegno nella fase di crescita dell’impresa.
Per le donne, in particolare, Invitalia organizza delle sessioni di incontri one-to-one dedicati,
per aiutarle a trasformare le loro idee in progetti di impresa: un’iniziativa che, avviata a novembre 2025, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
per 48 aspiranti imprenditrici, è stata replicata in occasione di questo 8 marzo per altre 36 donne e continuerà in futuro, con ulteriori sessioni dedicate.
Tra le altre iniziative che Invitalia mette in campo per contribuire a diffondere la cultura imprenditoriale e dell’empowerment femminile, c’è poi "Le donne di ora", una rassegna cinematografica, organizzata in collaborazione con l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
, che ha l’obiettivo di parlare alle giovani generazioni, per raccontare storie di donne che hanno lasciato e lasciano un segno nella società e nel mondo del lavoro, contribuendo a combattere gli stereotipi di genere e a superare il gender gap, nei diversi ambiti in cui esso si manifesta.
Un’iniziativa - gratuita, aperta alla città, a studentesse e studenti universitari – nata nell’ambito del Programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR - Next Generation EU e gestito da Invitalia.
Obiettivo del Programma è proprio quello di contribuire a diffondere la cultura di impresa, rafforzare le capacità e la presenza delle donne nei settori più innovativi e ridurre il divario di genere nelle materie STEM
, con azioni di comunicazione, formazione e accompagnamento. Sempre nell’ambito di questo stesso Programma si inseriscono anche le borse di studio e i premi di laurea intitolati a Giulia Cecchettin,
messi a disposizione da Invitalia per le studentesse di Ingegneria Biomedica dell’Università degli Studi di Padova.
Infine, anche al suo interno, Invitalia è impegnata a favorire la parità di genere e l’empowerment femminile. Su questo fronte sono due le iniziative degne di nota. La prima è l’azzeramento del gender pay gap a parità di inquadramento
, in anticipo rispetto agli obiettivi del Piano Strategico di Sostenibilità. La seconda è un programma di inclusione lavorativa
per chi vive in situazioni di fragilità o difficoltà socioeconomica che ha generato, come primo risultato, la creazione di un percorso dedicato a persone provenienti da situazioni di violenza domestica. Ne hanno già beneficiato 15 donne,
che hanno avviato un cambiamento radicale nel loro sviluppo professionale, ma soprattutto personale.