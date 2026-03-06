Giornata internazionale della donna: Invitalia sostiene oltre 5.500 imprese femminili in tre anni

(Teleborsa) - Sonoattraverso gli incentivi Smart&Start Italia, ON – Oltre Nuove Imprese a tasso Zero, Fondo Impresa Femminile e Resto al Sud, solo per citarne alcuni. Gli ambiti su cui si sono concentrati gli investimenti delle imprese femminili finanziate con il Fondo Impresa Femminile, l’incentivo nazionale per la nascita e il consolidamento delle imprese guidate da donne, promosso dal?Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, sono:A livello territoriale,sono: Emilia-Romagna (19%), Lombardia (12%), Campania (10%), Lazio (9%), Veneto (8%), Sicilia e Toscana (7%), Piemonte (5%), Abruzzo, Calabria, Marche, Puglia e Sardegna (3%), Umbria e Liguria (2%).Invitalia, oltre agli incentivi, mette a disposizione per aspiranti imprenditori e imprenditrici anchedalla definizione del progetto, alla presentazione della domanda, fino al sostegno nella fase di crescita dell’impresa.Per le donne, in particolare,per aiutarle a trasformare le loro idee in progetti di impresa: un’iniziativa che, avviata a novembre 2025, in occasione dellaper 48 aspiranti imprenditrici, è stata replicata in occasione di questo 8 marzo per altre 36 donne e continuerà in futuro, con ulteriori sessioni dedicate.Tra le altre iniziative che Invitalia mette in campo per contribuire a diffondere la cultura imprenditoriale e dell’empowerment femminile, c’è poi "Le donne di ora", una rassegna cinematografica, organizzata in collaborazione con l’, che ha l’obiettivo di parlare alle giovani generazioni, per raccontare storie di donne che hanno lasciato e lasciano un segno nella società e nel mondo del lavoro, contribuendo a combattere gli stereotipi di genere e a superare il gender gap, nei diversi ambiti in cui esso si manifesta.Un’iniziativa - gratuita, aperta alla città, a studentesse e studenti universitari – nata nell’ambito del Programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR -Obiettivo del Programma è proprio quello di, con azioni di comunicazione, formazione e accompagnamento. Sempre nell’ambito di questo stesso Programma si inseriscono anchemessi a disposizione da Invitalia per le studentesse di Ingegneria Biomedica dell’Università degli Studi di Padova.Infine, anche al suo interno, Invitalia è impegnata a favorire la parità di genere e l’empowerment femminile. Su questo fronte sono due le iniziative degne di nota. La prima è, in anticipo rispetto agli obiettivi del Piano Strategico di Sostenibilità. La seconda è unper chi vive in situazioni di fragilità o difficoltà socioeconomica che ha generato, come primo risultato, la creazione di un percorso dedicato a persone provenienti da situazioni di violenza domestica.che hanno avviato un cambiamento radicale nel loro sviluppo professionale, ma soprattutto personale.