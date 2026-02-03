Milano 11:12
Intesa Sanpaolo, Barclays alza il Target Price a 7 euro

(Teleborsa) - Barclays ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Intesa Sanpaolo portandolo a 7,0 euro, rispetto ai precedenti 6,6 euro, mantenendo una valutazione Overweight sul titolo. Gli analisti considerano i target del piano industriale 2026-2029 come conservativi e sottolineano il potenziale di una valutazione che rimane interessante, con un ROTE stimato al 28% nel 2029 e un utile netto previsto per il 2026 superiore ai 10 miliardi di euro.

La banca britannica ha evidenziato che il modello di business del gruppo sta evolvendo verso una configurazione sempre più incentrata sul wealth management e sulla tecnologia. Intesa Sanpaolo punta a sfruttare la propria infrastruttura digitale e la migrazione completa al cloud per espandere i servizi di gestione del risparmio in mercati strategici come Germania, Francia e Spagna attraverso la piattaforma Isy Wealth. Parallelamente, la banca mira ad aumentare la penetrazione del risparmio gestito nelle proprie filiali internazionali nell'Europa Centro-Orientale, adottando un approccio simile a quello di Fideuram.

Sul fronte dell'efficienza, il piano prevede una riduzione dei costi operativi con un tasso annuo composto del -0,5%, abilitata da investimenti IT per ulteriori 5,1 miliardi di euro e dal risparmio derivante dalla chiusura dei sistemi legacy. Per quanto riguarda i ricavi, si stima una crescita del 3% (CAGR) trainata dalle commissioni, con margini di flessibilità legati alla sensibilità del margine di interesse rispetto all'Euribor e a possibili crescite dei depositi superiori alla guidance.

La solidità patrimoniale resta un punto fermo, con un CET1 ratio atteso sopra il 13% nonostante una politica di distribuzione dei dividendi estremamente generosa. La banca prevede infatti un payout del 95%, composto per il 75% da dividendi e per il 20% da buyback, con l'obiettivo di mantenere un NPL ratio netto inferiore all'1% entro il 2029. Nel complesso, Barclays stima una distribuzione totale di circa 50 miliardi di euro tra il 2025 e la fine del piano, pari a quasi la metà dell'attuale capitalizzazione di mercato del gruppo.
