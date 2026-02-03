Intesa Sanpaolo, Barclays alza il Target Price a 7 euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Barclays ha rivisto al rialzo ildiportandolo a 7,0 euro, rispetto ai precedenti 6,6 euro, mantenendo unasul titolo. Gli analisti considerano i target del piano industriale 2026-2029 come conservativi e sottolineano il potenziale di una valutazione che rimane interessante, con un ROTE stimato al 28% nel 2029 e unprevisto per il 2026 superiore aiLa banca britannica ha evidenziato che il modello di business del gruppo sta evolvendo verso una configurazione sempre più incentrata sule sulla. Intesa Sanpaolo punta a sfruttare la propria infrastruttura digitale e la migrazione completa al cloud per espandere i servizi di gestione del risparmio in mercati strategici come Germania, Francia e Spagna attraverso la piattaforma. Parallelamente, la banca mira ad aumentare la penetrazione del risparmio gestito nelle proprie filiali internazionali nell'Europa Centro-Orientale, adottando un approccio simile a quello di Fideuram.Sul fronte dell', il piano prevede una riduzione deicon un tasso annuo composto del -0,5%, abilitata da investimenti IT per ulteriori 5,1 miliardi di euro e dal risparmio derivante dalla chiusura dei sistemi legacy. Per quanto riguarda i, si stima una crescita del 3% (CAGR) trainata dalle commissioni, con margini di flessibilità legati alla sensibilità del margine di interesse rispetto all'Euribor e a possibili crescite dei depositi superiori alla guidance.Laresta un punto fermo, con un CET1 ratio atteso sopra il 13% nonostante una politica di distribuzione dei dividendi estremamente generosa. La banca prevede infatti undel 95%, composto per il 75% da dividendi e per il 20% da buyback, con l'obiettivo di mantenere un NPL ratio netto inferiore all'1% entro il 2029. Nel complesso, Barclays stima una distribuzione totale di circatra il 2025 e la fine del piano, pari a quasi la metà dell'attuale capitalizzazione di mercato del gruppo.