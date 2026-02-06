Olimpiadi Milano Cortina 2026 al via: a Milano incontro Vance- Meloni

(Teleborsa) - "Il colloquio ha confermato la solidità del rapporto strategico tra Italia e Stati Uniti, fondato su un partenariato storicamente radicato e articolato, e su profondi legami tra i due popoli, nonché su una comunanza di vedute sulle principali sfide globali, a partire dalla sicurezza energetica e dalla creazione di catene di approvvigionamento sicure e affidabili per i minerali critici". È quanto riferisce una nota di Palazzo Chigi sull'a cui hanno preso parte anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale,, e il segretario di Stato statunitense,Al centro del– riferisce Palazzo Chigi – i principali dossier di politica internazionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Iran e Venezuela. Dall'ufficio di Vance viene sottolineato il focus sulla "grande solidità delle relazioni bilaterali tra le nostre nazioni", sulle "Olimpiadi", e sugli "sforzi comuni per migliorare il clima per gli affari e gli investimenti".In una Milano blindata ha, intanto, preso il via nello stadio di San Siro il pre-show dellaprevista alle 20.Nel pomeriggio ilha inauguratoallestita alla Triennale di Milano. Accompagnato dalla figlia Laura, il Capo dello Stato è stato accolto, al suo arrivo, da, ministro per lo sport e i giovani, dapresidente della Regione Lombardia, dasindaco di Milano e, in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, darispettivamente presidente e segretario generale del Coni."È un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport" ha detto il presidente della Repubblica rivolgendo i suoi auguri "a tutti i nostri atleti, alle nostre atlete, a tutti coloro che li accompagnano, li seguono, li sorreggono, li hanno sostenuti nella preparazione". "Casa Italia – ha aggiunto– è una finestra sull'Italia, un luogo che la raffigura, la presenta a tutto il mondo olimpico raccolto nel Paese in cui si svolgono i Giochi. Questa volta, in questa felice circostanza di Olimpiadi invernali in Italia, 'Casa Italia' assume un altro significato: è quello di una porta d'ingresso nell'Italia, quella di un luogo che esprime la quintessenza dell'Italia, dei suoi caratteri, della sua cultura, della del suo stile di vita".Nel prologo della cerimonia un video a sorpresa mostra il presidente della Repubblica seduto sul tram numero 26 (chiaro riferimento all'anno dei Giochi) su cui salgono e scendono comuni cittadini, ma anche passeggeri speciali: gli orchestrali del Teatro La Scala o atlete e atleti con gli sci. Per questo filmato che ha inaugurato le Olimpiadi si è scelta la chiave del racconto low profile, una normalità calda e familiare e una punta di autoironia presidenziale.Quando Mattarella scende a San Siro, si accorge che il tram è stato condotto da un autista d'eccezione:in perfetta divisa da tranviere. Al temine del video Mattarella fa il suo ingresso nello stadio, in tribuna al fianco della. I XXV Giochi Olimpici Invernali sono pronti a partire.