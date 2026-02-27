Eventi e scadenze del 27 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Venerdì 27/02/2026 Appuntamenti
: Milano Fashion Week Women 2026
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27 (da martedì 24/02/2026 a lunedì 02/03/2026) Progetto Fuoco 2026
- 15ª edizione del salone biennale di Veronafiere, appuntamento internazionale dedicato al settore del riscaldamento e della produzione di energia attraverso la biomassa. Presenti 430 brand provenienti da 38 paesi che presentano tutte le novità del mercato su una superficie espositiva di 65mila metri quadri (da mercoledì 25/02/2026 a sabato 28/02/2026) Banca d'Italia
- Debito delle amministrazioni locali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori
09:30 - "IA e Lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità"
- Evento organizzato dal Ministero del Lavoro, con INPS e INAIL. L'iniziativa si svolgerà a Roma, in tre sedi: Camera di Commercio (Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano), dove interverranno il Ministro del Lavoro, Marina Calderone e il Presidente INPS, Gabriele Fava; Palazzo Wedekind dove dalle 15,00 parteciperanno anche il Viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci e il Direttore generale, Valeria Vittimberga e Palazzo Brasini
10:00 - BCE
- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Gennaio 2026
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra Nikos Christodoulides
- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella riceve il Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, in visita ufficiale
17:00 - Mostra: "Cipro e Italia: identità culturali condivise"
- Roma, Castel Sant'Angelo - Inaugurazione della mostra: "Cipro e Italia: identità culturali condivise", alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella unitamente al Presidente della Repubblica di Cipro Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: 4Aim Sicaf
- CDA: Bilancio Autostrade Meridionali S.P.A
- CDA: Bilancio Renovalo
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Reti
- CDA: Bilancio Sogefi
- CDA: Bilancio TXT E-solutions
- CDA: Preconsuntivo Bilancio