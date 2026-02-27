Eventi e scadenze del 27 febbraio 2026

Venerdì 27/02/2026

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- 15ª edizione del salone biennale di Veronafiere, appuntamento internazionale dedicato al settore del riscaldamento e della produzione di energia attraverso la biomassa. Presenti 430 brand provenienti da 38 paesi che presentano tutte le novità del mercato su una superficie espositiva di 65mila metri quadri- Debito delle amministrazioni locali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori09:30 -- Evento organizzato dal Ministero del Lavoro, con INPS e INAIL. L'iniziativa si svolgerà a Roma, in tre sedi: Camera di Commercio (Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano), dove interverranno il Ministro del Lavoro, Marina Calderone e il Presidente INPS, Gabriele Fava; Palazzo Wedekind dove dalle 15,00 parteciperanno anche il Viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci e il Direttore generale, Valeria Vittimberga e Palazzo Brasini10:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Gennaio 202612:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella riceve il Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, in visita ufficiale17:00 -- Roma, Castel Sant'Angelo - Inaugurazione della mostra: "Cipro e Italia: identità culturali condivise", alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella unitamente al Presidente della Repubblica di Cipro- Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio