Pioggia di bombe in Iran. Meloni alle prese con due vertici

(Teleborsa) -dalla serata di ieri. L'esercito israeliano ha lanciatocontro gli obiettivi sensibili - ha confermato l'IDF su Telegram - colpendo sistemi di difesa aerea ed altre infrastrutture militari e siti di lancio. Una forte esplosione è stata udita anche a Beirut in Libano mentre proseguono lanci di missili fra Israele ed Herezbollah.Glisi sono intensificati dopo la morte della guida suprema iraniana, l'ayatollah. Al suo posto è stato ora formalmente, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. Secondo il Presidente Trump, "lo scenario più negativo in Iran, a questo punto, è che il Paese sia preso da qualcuno che è peggio", mentrela leadership del figlio del vecchio scià,, con ilche sta già proteggendo i cieli di Giordania ed Iraq ed ha deciso di inviare a Cipro la nave militare Dragon ed elicotteri anti-drone, mentre lasta inviando rinforzi aerei e navali e la portaerei Charles de Gaulle. Per tutta risposta, avvertendo checontinua a ripetere chee che "non c'entra niente,in questa vicenda". Una posizione di mezzo che non potrà durare a lungo, dal momento che alla fine Roma dovrà prendere una posizione, anche rispetto all'da parte degli Stati Uniti. Al momento, che potrebbe vedere la luce già al, per fornireche stanno chiedendo aiuto: dalle batterie anti-drone ai radar e forse il sistema di contraerea Samp-T.E mentre ferve l'attività diplomatica, laha presieduto ier. Il primo incontroe, forse, preparatorio del CdM di venerdì e di una eventuale informativa alle Camere, a più riprese sollecitata dalle opposizioni. Vi hanno partecipato il Vicepremier a Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energeticaed i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglioi. La riunione si è focalizzata sugli ultimi sviluppi della crisi in Medioriente, con particolare attenzione alle ulteriori misure per assistere e garantire la sicurezza dei cittadini italiani presenti nelle aree coinvolte.Il secondo incontro più, cui hanno partecipato gli amministratori delegati die disi è focalizzato sul tema della. E' stata fatta un’analisi dell’impatto attuale e potenziale delle ostilità sui mercati dell’energia e sull’economia, ma anche delleche il Governo potrebbe adottare nel breve e medio periodo.