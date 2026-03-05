New York: scambi negativi per Merck

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società chimico-farmaceutica
, in flessione del 2,85% sui valori precedenti.
L'andamento di Merck
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Merck
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Merck
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 118,7 USD. Primo supporto a 115,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 114,9.
