Milano 16:25
44.861 -1,05%
Nasdaq 16:25
24.988 -0,42%
Dow Jones 16:25
48.139 -1,23%
Londra 16:25
10.473 -0,89%
Francoforte 16:25
23.953 -1,04%

New York: scambi negativi per Merck

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Merck
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società chimico-farmaceutica, in flessione del 2,85% sui valori precedenti.

L'andamento di Merck nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Merck. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Merck evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 118,7 USD. Primo supporto a 115,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 114,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```