Milano 14:18
45.207 -0,29%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:18
10.546 -0,21%
Francoforte 14:18
24.160 -0,19%

Parigi: positiva la giornata per Teleperformance

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Teleperformance
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con una variazione percentuale del 2,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teleperformance più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Teleperformance è in rafforzamento con area di resistenza vista a 58,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 60,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```