Parigi: positiva la giornata per Teleperformance

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, con una variazione percentuale del 2,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teleperformance
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Teleperformance
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 58,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 60,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)