Parigi: brillante l'andamento di Teleperformance

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che avanza bene del 2,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Teleperformance
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,03%, rispetto a -6,06% dell'indice di Parigi
).
La tendenza di breve di Teleperformance
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 62,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)