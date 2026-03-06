Milano 11:03
44.548 -0,14%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:03
10.425 +0,10%
Francoforte 11:03
23.813 -0,01%

Parigi: brillante l'andamento di Teleperformance

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che avanza bene del 2,86%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Teleperformance mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,03%, rispetto a -6,06% dell'indice di Parigi).


La tendenza di breve di Teleperformance è in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,71 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 62,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
