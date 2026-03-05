Milano 16:26
44.841 -1,09%
Nasdaq 16:26
24.985 -0,43%
Dow Jones 16:26
48.135 -1,24%
Londra 16:26
10.474 -0,89%
Francoforte 16:26
23.954 -1,04%

Piazza Affari: peggiora il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Il Comparto beni industriali a Milano crolla dell'1,69%, scendendo fino a 83.609,4 punti.
