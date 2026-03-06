Milano 11:03
44.548 -0,14%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:03
10.425 +0,10%
Francoforte 11:03
23.813 -0,01%

Piazza Affari: al centro degli acquisti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Giornata brillante per il comparto beni industriali a Milano, che avanza a 82.917,18 punti.
