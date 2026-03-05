Milano 14:20
45.265 -0,16%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:20
10.550 -0,17%
Francoforte 14:19
24.163 -0,17%

Piazza Affari: positiva la giornata per Snam

Migliori e peggiori, Energia
Piazza Affari: positiva la giornata per Snam
(Teleborsa) - Bene l'utility, con un rialzo dell'1,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Snam evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Snam. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,543 Euro. Primo supporto visto a 6,419. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,347.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```