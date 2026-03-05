Piazza Affari: positiva la giornata per Snam

(Teleborsa) - Bene l'utility
, con un rialzo dell'1,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Snam
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Snam
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,543 Euro. Primo supporto visto a 6,419. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,347.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)