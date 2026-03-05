Milano 11:01
45.570 +0,51%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 11:01
10.610 +0,40%
Francoforte 11:01
24.281 +0,31%

Snam ben comprata dopo conti e piano strategico

Energia, Finanza
Snam ben comprata dopo conti e piano strategico
(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Snam che scambia con una variazione percentuale dello 0,94%, nel giorno di presentazione dei conti 2025 e del piano strategico 2026-2030 con investimenti per 14 miliardi di euro per l'integrazione energetica.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che l'utility mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,99%, rispetto a -4,7% del principale indice della Borsa di Milano).

Le implicazioni di medio periodo di Snam confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6,499 Euro con primo supporto visto a 6,375. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,325.
Condividi
```