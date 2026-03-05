Snam ben comprata dopo conti e piano strategico

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Snam
che scambia con una variazione percentuale dello 0,94%, nel giorno di presentazione dei conti 2025
e del piano strategico 2026-2030
con investimenti per 14 miliardi di euro per l'integrazione energetica.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che l'utility
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,99%, rispetto a -4,7% del principale indice della Borsa di Milano
).
Le implicazioni di medio periodo di Snam
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6,499 Euro con primo supporto visto a 6,375. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,325.