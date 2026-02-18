Milano
Snam, promozione a Buy da Goldman Sachs con aumento target price
Energia
,
Finanza
,
Consensus
18 febbraio 2026 - 12.47
(Teleborsa) -
Goldman Sachs
ha migliorato a "
Buy
" da "Neutral" la
raccomandazione
su
Snam
, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, alzando anche il
target price
a
6,90 euro
per azione dai precedenti 6,40 euro.
