Snam, promozione a Buy da Goldman Sachs con aumento target price

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha migliorato a "Buy" da "Neutral" la raccomandazione su Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, alzando anche il target price a 6,90 euro per azione dai precedenti 6,40 euro.
