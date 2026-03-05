Milano 9:37
45.032 -0,67%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:37
10.545 -0,21%
24.093 -0,46%

Piazza Affari: senza freni STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: senza freni STMicroelectronics
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,12%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,42 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,71. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```