Piazza Affari: senza freni STMicroelectronics

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,12%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,42 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,71. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)