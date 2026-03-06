Adventure, Davide Nicoletti nominato nuovo direttore commerciale

(Teleborsa) - Adventure
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha nominato Davide Nicoletti come nuovo direttore commerciale
. L'ingresso di Nicoletti rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale intrapreso.
Manager con background in ingegneria gestionale e oltre 15 anni di esperienza
in ruoli di leadership commerciale, Nicoletti ha maturato competenze in contesti internazionali e leader di mercato come McDonald's
, Bitron, Corvallis e Covisian.
"La nomina di Davide Nicoletti rafforza ulteriormente la nostra struttura manageriale - ha commentato l'AD Silvana Cozza
- La sua esperienza e le sue competenze nel coordinamento di organizzazioni commerciali complesse rappresentano un elemento importante per sostenere le prossime fasi di crescita della società e per consolidare il nostro posizionamento competitivo in un mercato in continua evoluzione".(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)