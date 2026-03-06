Milano 10:56
44.524 -0,19%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:56
10.421 +0,07%
Francoforte 10:56
23.802 -0,06%

Adventure, Davide Nicoletti nominato nuovo direttore commerciale

Finanza
Adventure, Davide Nicoletti nominato nuovo direttore commerciale
(Teleborsa) - Adventure, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha nominato Davide Nicoletti come nuovo direttore commerciale. L'ingresso di Nicoletti rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale intrapreso.

Manager con background in ingegneria gestionale e oltre 15 anni di esperienza in ruoli di leadership commerciale, Nicoletti ha maturato competenze in contesti internazionali e leader di mercato come McDonald's, Bitron, Corvallis e Covisian.

"La nomina di Davide Nicoletti rafforza ulteriormente la nostra struttura manageriale - ha commentato l'AD Silvana Cozza - La sua esperienza e le sue competenze nel coordinamento di organizzazioni commerciali complesse rappresentano un elemento importante per sostenere le prossime fasi di crescita della società e per consolidare il nostro posizionamento competitivo in un mercato in continua evoluzione".

(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
Condividi
```