Crypto, Nicoletti Altimari (Bankitalia): volumi derivati superiori a spot, piattaforme in giurisdizioni accomodanti

(Teleborsa) - L'con ilalla luce di orientamenti più favorevoli negli Stati Uniti. La volatilità dipende da due fattori principali: la difficoltà di determinare il valore di queste attività in assenza di flussi di reddito o parametri condivisi e le lacune regolamentari, anche per il limitato coordinamento internazionale". Lo ha detto, al 32° Congresso annuale dell'Assiom Forex presso il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia.Nicoletti Altimari ha fatto notare che la capitalizzazione delle criptoattività non garantite è prossima ai 3.000 miliardi di dollari, con ilresta che "": nell'ultimo anno il bitcoin - che appresenta circa il 60 per cento del mercato - ha oscillato tra i 120.000 e i 63.000 dollari."Negli ultimi mesi, a seguito di notizie di mercato negative, le criptoattività hanno registrato correzioni più marcate e persistenti rispetto ai mercati azionari; negli ultimi quattro mesi il loro valore complessivo si è dimezzato, risentendo anche delle incertezze normative - ha spiegato - Un, i cui volumi superano di gran lunga quelli del mercato spot e che opera in larga misura su piattaforme residenti in giurisdizioni accomodanti che consentono posizioni a leva estreme e collaterale di bassa qualità"."Alle correzioni iniziali sono seguite liquidazioni a catena e vendite forzate - ha fatto notare - Il ritiro di alcuni market maker e malfunzionamenti tecnologici hanno aggravato la carenza di liquidità. Nel complesso, l'del sistema finanziario accrescono i rischi connessi ai rilevanti squilibri macroeconomici. Una maggiore cooperazione internazionale in ambito regolamentare e un più intenso scambio di informazioni tra autorità sono essenziali per preservare la stabilità finanziaria globale".