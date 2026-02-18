Credem rafforza la squadra manageriale

Credem

(Teleborsa) -ha definito nelle scorse settimane nuovi incarichi in ruoli apicali. Tali nomine sono in linea con la strategia dell’istituto, guidato dal Direttore Generale, di costante rafforzamento della strategia di crescita, valorizzazione delle professionalità interne ed ulteriore consolidamento della squadra manageriale per affrontare con decisione le sfide future del mercato.In particolare,, da amministratore delegato di Avvera diventa responsabile della Business Unit Commerciale di Credem Banca e, in precedenza coordinatore dell’area aziende, assume la responsabilità della rete commerciale della banca. Montanari sarà in staff al neo Vice Direttore Generale Francesco Reggiani., in precedenza responsabile della rete commerciale di Credem Banca, assume la carica di Direttore Generale di Avvera subentrando a Lorenzo Montanari; la società è specializzata nei mutui, nel credito al consumo alle famiglie, nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nel ramo Buy Now Pay Later (BNPL)., invece, in precedenza alla guida della Business Unit Finanza, diventa Chief Financial Officer coordinando i servizi Finanza, Governo del Valore e Amministrazione e riporta al Condirettore Generale Giuliano Cassinadri., che ricopriva l’incarico di Compliance Officer, subentra a Morlini alla guida della Business Unit Finanza.da responsabile Sustainability & Stakeholder Engagement, con alle spalle anche una lunga esperienza nel Risk Management del Gruppo, assume la carica di Compliance Officer precedentemente ricoperta da Morandi.Infine all’interno dell’Area Futuro, vice Direttore Centrale e vice coordinatore dell’Area sarà a capo del nuovo presidio per la sicurezza informatica. L’Area Futuro, guidata dal neo Vice Direttore Generale, raggruppa l’Information Technology, l’Organizzazione, la Funzione Innovazione, Intelligenza Artificiale e Data Governance.