Credem rafforza la squadra manageriale

Finanza
(Teleborsa) - Credem ha definito nelle scorse settimane nuovi incarichi in ruoli apicali. Tali nomine sono in linea con la strategia dell’istituto, guidato dal Direttore Generale Stefano Morellini, di costante rafforzamento della strategia di crescita, valorizzazione delle professionalità interne ed ulteriore consolidamento della squadra manageriale per affrontare con decisione le sfide future del mercato.

In particolare, Lorenzo Montanari, da amministratore delegato di Avvera diventa responsabile della Business Unit Commerciale di Credem Banca e Corrado Biuso, in precedenza coordinatore dell’area aziende, assume la responsabilità della rete commerciale della banca. Montanari sarà in staff al neo Vice Direttore Generale Francesco Reggiani.

Massimo Arduini, in precedenza responsabile della rete commerciale di Credem Banca, assume la carica di Direttore Generale di Avvera subentrando a Lorenzo Montanari; la società è specializzata nei mutui, nel credito al consumo alle famiglie, nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nel ramo Buy Now Pay Later (BNPL).

Daniele Morlini, invece, in precedenza alla guida della Business Unit Finanza, diventa Chief Financial Officer coordinando i servizi Finanza, Governo del Valore e Amministrazione e riporta al Condirettore Generale Giuliano Cassinadri. Davide Morandi, che ricopriva l’incarico di Compliance Officer, subentra a Morlini alla guida della Business Unit Finanza.

Agnese Gramoli da responsabile Sustainability & Stakeholder Engagement, con alle spalle anche una lunga esperienza nel Risk Management del Gruppo, assume la carica di Compliance Officer precedentemente ricoperta da Morandi.

Infine all’interno dell’Area Futuro Ettore Corsi, vice Direttore Centrale e vice coordinatore dell’Area sarà a capo del nuovo presidio per la sicurezza informatica. L’Area Futuro, guidata dal neo Vice Direttore Generale Paolo Magnani, raggruppa l’Information Technology, l’Organizzazione, la Funzione Innovazione, Intelligenza Artificiale e Data Governance.
