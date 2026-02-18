Credem rafforza la squadra manageriale

(Teleborsa) - Credem
ha definito nelle scorse settimane nuovi incarichi in ruoli apicali. Tali nomine sono in linea con la strategia dell’istituto, guidato dal Direttore Generale Stefano Morellini
, di costante rafforzamento della strategia di crescita, valorizzazione delle professionalità interne ed ulteriore consolidamento della squadra manageriale per affrontare con decisione le sfide future del mercato.
In particolare, Lorenzo Montanari
, da amministratore delegato di Avvera diventa responsabile della Business Unit Commerciale di Credem Banca e Corrado Biuso
, in precedenza coordinatore dell’area aziende, assume la responsabilità della rete commerciale della banca. Montanari sarà in staff al neo Vice Direttore Generale Francesco Reggiani.
Massimo Arduini
, in precedenza responsabile della rete commerciale di Credem Banca, assume la carica di Direttore Generale di Avvera subentrando a Lorenzo Montanari; la società è specializzata nei mutui, nel credito al consumo alle famiglie, nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nel ramo Buy Now Pay Later (BNPL).
Daniele Morlini
, invece, in precedenza alla guida della Business Unit Finanza, diventa Chief Financial Officer coordinando i servizi Finanza, Governo del Valore e Amministrazione e riporta al Condirettore Generale Giuliano Cassinadri. Davide Morandi
, che ricopriva l’incarico di Compliance Officer, subentra a Morlini alla guida della Business Unit Finanza.
Agnese Gramoli
da responsabile Sustainability & Stakeholder Engagement, con alle spalle anche una lunga esperienza nel Risk Management del Gruppo, assume la carica di Compliance Officer precedentemente ricoperta da Morandi.
Infine all’interno dell’Area Futuro Ettore Corsi
, vice Direttore Centrale e vice coordinatore dell’Area sarà a capo del nuovo presidio per la sicurezza informatica. L’Area Futuro, guidata dal neo Vice Direttore Generale Paolo Magnani
, raggruppa l’Information Technology, l’Organizzazione, la Funzione Innovazione, Intelligenza Artificiale e Data Governance.