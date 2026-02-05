Adventure, KT&Partners alza il fair value e conferma il rating, focus su M&A

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report KT&Partners
ha alzato il Fair Value di Adventure
- società attiva con il portale proprietario ameconviene.it nella comparazione di tariffe di gas e luce, telefonia e assicurazioni - a 13,8 euro
(da 12,5 euro), con un potenziale downside del 34% sul prezzo di mercato, confermando rating "REDUCE
".
Gli analisti ricordano che lo scorso 18 dicembre l'azienda ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 70% di Easy Contact
, operatore italiano attivo nei servizi di comparazione online, telemarketing e customer services. Fondata nel 2021, Easy Contact opera prevalentemente nei verticali energy e telco attraverso il portale proprietario Cambiafacile.it. L’operazione prevede un corrispettivo di 1,8 milioni da pagarsi per cassa e 1,2 milioni da corrispondersi tramite azioni di nuova emissione, oltre a un earn-out fino a ulteriori 1,5 milioni legato al raggiungimento di target FY26-FY27E, per un controvalore complessivo massimo pari a 4,5 milioni
. Il closing è atteso nel 1H26
. Nell'esercizio 2024
Easy Contact ha registrato ricavi pari a 6,8 milioni (+92% a/a) ed EBITDA di 0,2 milioni (margin 3,4%), con una posizione di cassa netta pari a 0,2 milioni. L’operazione rafforza il posizionamento di Adventure lungo la catena del valore dell’acquisizione clienti, integrando competenze complementari nelle attività di contact center e digital marketing. Sono attese sinergie derivanti dall’ampliamento del portafoglio mandati e dal rafforzamento del potere contrattuale
con i partner commerciali.
Mercoledì, Adventure ha comunicato risultati preliminari FY25
che indicano ricavi totali compresi tra 17,5 e 19,0 milioni (vs 16,9 milioni stimati) ed EBITDA tra 2,4 e 2,7 milioni (vs 2,1 milioni attesi), con un EBITDA margin nell’intervallo 13%-15%. L’indebitamento netto è atteso in un range compreso tra 8,0 e 8,4 milioni, superiore alla stima KT&Partners di 5,3 milioni.
Adventure, inoltre, ha approvato il piano industriale FY26–28E
, che prevede nel 2028 ricavi totali compresi tra 60 e 75 milioni ed EBITDA tra 12 e 16 milioni (margin 18%-22%). L’ampiezza dell’intervallo riflette principalmente il potenziale upside derivante da ulteriori operazioni di M&A
, oltre alle sinergie
tra le diverse business unit e alla piena integrazione delle acquisizioni precedenti.KT&Partners ha incluso nelle stime 2025–2028 l’acquisizione di Easy Contact
. I ricavi
2026 sono attesi a 33,2 milioni (vs 23,1 milioni precedentemente stimati dagli analisti), in crescita fino a 57,7 milioni nel 2028 (da 37,2 milioni stimati prima), supportati - spiega il broker - dal contributo della società acquisita e da una maggiore remunerazione per singola conversione di lead, grazie al miglioramento del potere negoziale con i partner commerciali. L’EBITDA
2026 è atteso a 5,0 milioni (vs 4,3 milioni precedenti) e a 12,4 milioni nel 2028 (vs 11,0 milioni), sebbene "con margini inferiori per effetto del diverso trattamento contabile dei costi relativi al database dei lead di Easy Contact". L’indebitamento netto
è stimato a 10,0 milioni nel 2026, "incorporando l’incremento indicato nei risultati preliminari 2025 e l’esborso legato all’acquisizione", ed è atteso in riduzione a 4,8 milioni nel 2028. Le stime di KT&Partners si basano esclusivamente su "ipotesi di crescita organica e non includono ulteriori operazioni di M&A, pur tenendo conto del track record recente e dell’obiettivo dichiarato della Società di perseguire acquisizioni complementari coerenti con la strategia".