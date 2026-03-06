Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un timido +0,09%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 182,373. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 183,643. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 181,897.
