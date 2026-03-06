Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un timido +0,09%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 182,373. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 183,643. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 181,897.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```