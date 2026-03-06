Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3328. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3395 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3305.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
