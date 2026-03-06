Antares Vision, Crane NXT raggiunge il 67% del capitale. OPA sarà riaperta per 5 giorni

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies
sulle azioni ordinarie di Antares Vision
, l'offerente ha reso noto che verrà a detenere una partecipazione complessiva superiore alla soglia del 67%
del capitale sociale e dei diritti di voto.
Nello specifico, sulla base dei risultati giornalieri ricevuti da Equita e Intermonte, nel corso del periodo di adesione avviato lo scorso 16 febbraio 2026 e fino alla data odierna, sono state portate in adesione
complessivamente 7.835.865 azioni, pari a circa il 26,05% delle azioni oggetto dell'offerta e del 10,82% del capitale fully diluted
.
L'offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, verrà a detenere direttamente una partecipazione complessiva rappresentativa del 69,25% del capitale fully diluted e, a seguito del perfezionamento dell'acquisto da parte della seconda tranche della compravendita Regolo, del 69,28% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee (al netto delle n. 33.916 azioni proprie).
Il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 6 marzo 2026. Per effetto del superamento della soglia dei due terzi del capitale, il periodo di adesione dell'offerta verrà riaperto
per le sedute del 16 marzo, 17 marzo, 18 marzo, 19 marzo e 20 marzo 2026.