Antares Vision, Crane NXT raggiunge il 67% del capitale. OPA sarà riaperta per 5 giorni

Crane NXT Inspection and Tracking Technologies

Antares Vision

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa dasulle azioni ordinarie di, l'offerente ha reso noto che vdel capitale sociale e dei diritti di voto.Nello specifico, sulla base dei risultati giornalieri ricevuti da Equita e Intermonte, nel corso del periodo di adesione avviato lo scorso 16 febbraio 2026 e fino alla data odierna, sono statecomplessivamente 7.835.865 azioni, pari a circa il 26,05% delle azioni oggetto dell'offerta e delL'offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, verrà a detenere direttamente una partecipazione complessiva rappresentativa del 69,25% del capitale fully diluted e, a seguito del perfezionamento dell'acquisto da parte della seconda tranche della compravendita Regolo, del 69,28% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee (al netto delle n. 33.916 azioni proprie).Il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 6 marzo 2026. Per effetto del superamento della soglia dei due terzi del capitale, ilper le sedute del 16 marzo, 17 marzo, 18 marzo, 19 marzo e 20 marzo 2026.