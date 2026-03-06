Milano 5-mar
44.609 -1,61%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 -1,45%
Francoforte 5-mar
23.816 -1,61%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Tokyo (-0,19%)

Il Nikkei 225 dà il via alle contrattazioni a 55.175,54 punti

Appiattita la performance del principale indice azionario giapponese, che passa di mano con un -0,19%, a quota 55.175,54 in apertura.
