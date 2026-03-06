Eurozona, PIL 4° trimestre rivisto al ribasso a +0,2%

(Teleborsa) -. Secondo l'Ufficio statistico europeo EUROSTAT, il PIL è risultato insu base sequenziale, rispetto allo 0,3% delle stime precedenti. Anche nel trimestre precedente si era registrata una crescita dello 0,3%.contro il +1,3% della stima precedente. Il dato si confronta anche con il dato +1,4% del trimestre precedente.Nell'intera Unione Europea (UE) l'economia ha registrato una variazione del +0,2% su base congiunturale e dell'1,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche un aggiornamento sull', che ha fatto segnare un aumento dello(in linea con consensus) e dello(come atteso).