Eurozona, PIL 4° trimestre rivisto al ribasso a +0,2%

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PIL dell'Eurozona del 4° trimestre 2025
. Secondo l'Ufficio statistico europeo EUROSTAT, il PIL è risultato in aumento dello 0,2%
su base sequenziale, rispetto allo 0,3% delle stime precedenti. Anche nel trimestre precedente si era registrata una crescita dello 0,3%.Su anno si registra un incremento dell'1,2%,
contro il +1,3% della stima precedente. Il dato si confronta anche con il dato +1,4% del trimestre precedente.
Nell'intera Unione Europea (UE) l'economia ha registrato una variazione del +0,2% su base congiunturale e dell'1,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche un aggiornamento sull'occupazione nel 4° trimestre
, che ha fatto segnare un aumento dello 0,2% su trimestre
(in linea con consensus) e dello 0,7% su anno
(come atteso).