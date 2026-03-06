Eventi e scadenze del 6 marzo 2026

Venerdì 06/03/2026

(Teleborsa) -- Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale- BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale- I ministri degli Affari interni discuteranno, tra l'altro, di Schengen, migrazione e del futuro di Europol e approveranno conclusioni sulla nuova strategia dell'UE in materia di droghe. I ministri della Giustizia dovrebbero raggiungere un accordo sull'orientamento generale concernente il regolamento sulla protezione degli adulti e discutere della lotta all'impunità della Russia e di diritti fondamentali- Verona - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente alla Cerimonia di apertura della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia11:00 -- Milano, Fondazione Edison - Evento organizzato da Confindustria Nautica, nel corso del quale saranno presentati i dati di mercato e l'analisi territoriale della filiera illustrati nei nuovi Rapporti: La Nautica in Cifre Monitor - Trend 2025/2026, a cura di Confindustria Nautica e Fondazione Edison, e Geografie della Filiera Nautica Italiana 2026, a cura di Fondazione Symbola. Tra gli interventi, Beatrice Biagetti (Segretario Generale Fondazione Edison) e Piero Formenti (Presidente Confindustria Nautica)11:30 -- Milano, Teatro La Scala - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente alla Cerimonia in occasione del 150° anniversario di Fondazione del Corriere della Sera11:30 -- MUDEC, Milano - Conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica 100 fotografie per ereditare il mondo, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo Il Sole 24 ORE e sostenuta da Zurich, in esposizione dal 7 marzo al 28 giugno al MUDEC - Museo delle Culture. Tra gli interventi, Federico Silvestri (AD Gruppo Il Sole 24 ORE) e Bruno Scaroni (Country CEO Zurich Italia)17:00 -- Fabbrica Italiana dell'Innovazione, Napoli - Incontro promosso da SVIMEZ con Fabbrica Italiana dell'Innovazione per discutere su innovazione e impresa come motori di crescita italiana, con focus sul Mezzogiorno. L'incontro mira a stimolare il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico su politiche e strumenti per potenziare la competitività territoriale. Tra gli interventi Luca Bianchi, DG SVIMEZ, e Mariangela Contursi, Direttrice della Fabbrica Italiana dell'Innovazione20:00 -- Arena di Verona - Alla Cerimonia di apertura della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Comunicazione BOT- CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025- CDA: Bilancio