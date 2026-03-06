Kruso Kapital, il 10 marzo nuova approvazione bilancio 2025 con incremento dell'utile

(Teleborsa) - Il Cda di Kruso Kapital
si riunirà nuovamente lunedì 10 marzo per riesaminare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025
, alla luce di recenti interlocuzioni
intercorse con la capogruppo Banca Sistema
riguardanti lo stanziamento degli oneri relativi al personale dei costi di change of control
a seguito del perfezionamento dell’OPAS di Banca CF+ su Banca Sistema
.
Il recepimento di quanto sopra, ha spiegato la società in una nota, si tradurrebbe in un effetto positivo
sull’utile netto di esercizio al 31 dicembre 2025 pari a 207 mila euro
.