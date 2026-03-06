Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 19:17
24.848 -0,69%
Dow Jones 19:17
47.503 -0,94%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Kruso Kapital, il 10 marzo nuova approvazione bilancio 2025 con incremento dell'utile

Finanza
Kruso Kapital, il 10 marzo nuova approvazione bilancio 2025 con incremento dell'utile
(Teleborsa) - Il Cda di Kruso Kapital si riunirà nuovamente lunedì 10 marzo per riesaminare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, alla luce di recenti interlocuzioni intercorse con la capogruppo Banca Sistema riguardanti lo stanziamento degli oneri relativi al personale dei costi di change of control a seguito del perfezionamento dell’OPAS di Banca CF+ su Banca Sistema.

Il recepimento di quanto sopra, ha spiegato la società in una nota, si tradurrebbe in un effetto positivo sull’utile netto di esercizio al 31 dicembre 2025 pari a 207 mila euro.
Condividi
```