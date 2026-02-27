Germania, a febbraio l'inflazione frena più delle attese all'1,9%

(Teleborsa) - Inferiore alle attese l'inflazione tedesca a febbraio 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, rispetto all'aumento dello 0,5% indicato dal consensus e del +0,1% mese precedente.Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +1,9%, dopo il +2,1% del mese precedente, e risulta inferiore al +2% del consensus.L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,4%, rispetto al -0,1% precedente e al +0,5% atteso. Su anno si registra un incremento del 2%, dopo il +2,0% del mese precedente e del consensus.Il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito "inflazione di fondo", dovrebbe attestarsi al +2,5%.I dati definitivi per febbraio 2026 saranno pubblicati l'11 marzo 2026.