Istat, inflazione in sensibile accelerazione a febbraio al +1,6%

(Teleborsa) - Secondo ledell', l'istituto di statistica italiano, a2026 l’(NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,8% su basee del +1,6% su base(da +0,4% su mese e +1,0% su anno nel mese precedente).L’dell’inflazione risente principalmente della(da +0,7% a +3,0%), dei(da +3,0% a +4,9%) e degli Alimentari non lavorati (da +2,5% a +3,6%);i prezzi degli(da +1,9% a +1,7%) e aumenta la flessione di quelli degli, regolamentati (da -9,6% a -11,3%) e non (da -5,9% a -6,2%).Nel mese di febbraio l’“”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, evidenzia una(da +1,7% a +2,4%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +1,9% a +2,5%).I prezzi deimostrano un(-0,2%, come a gennaio), mentre i prezzi dei(da +2,5% a +3,6%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, aumenta, passando da +2,7 punti percentuali a +3,8 p.p..Il tasso tendenziale di variazione dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona evidenzia una moderata accelerazione (da +1,9% a +2,2%).La(+0,8%) risente principalmente dell’(+3,3%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+2,1%), dei Servizi relativi ai trasporti (+2,0%), degli Alimentari non lavorati (+1,1%) e degli Energetici non regolamentati (+0,4%). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalladei prezzi degli(-1,2%).In base alle stime preliminari, l’(IPCA) registra una variazione pari a +0,6% su base mensile e a +1,6% su base annua (da +1,0% del mese precedente).