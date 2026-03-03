Istat, inflazione in sensibile accelerazione a febbraio al +1,6%

(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari
dell'Istat
, l'istituto di statistica italiano, a febbraio
2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,8% su base mensile
e del +1,6% su base annua
(da +0,4% su mese e +1,0% su anno nel mese precedente).
L’accelerazione
dell’inflazione risente principalmente della dinamica tendenziale dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti
(da +0,7% a +3,0%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona
(da +3,0% a +4,9%) e degli Alimentari non lavorati (da +2,5% a +3,6%); rallentano
i prezzi degli Alimentari lavorati
(da +1,9% a +1,7%) e aumenta la flessione di quelli degli Energetici
, regolamentati (da -9,6% a -11,3%) e non (da -5,9% a -6,2%).
Nel mese di febbraio l’“inflazione di fondo
”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, evidenzia una risalita
(da +1,7% a +2,4%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +1,9% a +2,5%).
I prezzi dei beni
mostrano un lieve calo su base annua
(-0,2%, come a gennaio), mentre i prezzi dei servizi aumentano il loro ritmo di crescita
(da +2,5% a +3,6%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, aumenta, passando da +2,7 punti percentuali a +3,8 p.p..
Il tasso tendenziale di variazione dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona evidenzia una moderata accelerazione (da +1,9% a +2,2%).
La variazione congiunturale dell’indice generale
(+0,8%) risente principalmente dell’aumento dei prezzi dei Tabacchi
(+3,3%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+2,1%), dei Servizi relativi ai trasporti (+2,0%), degli Alimentari non lavorati (+1,1%) e degli Energetici non regolamentati (+0,4%). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione
dei prezzi degli Energetici regolamentati
(-1,2%).
In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo
(IPCA) registra una variazione pari a +0,6% su base mensile e a +1,6% su base annua (da +1,0% del mese precedente).