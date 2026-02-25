Milano 9:49
Francia, fiducia consumatori sale leggermente a febbraio oltre le attese

(Teleborsa) - Risulta in leggero aumento, oltre le attese, la fiducia dei consumatori francesi nel mese di febbraio 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 91 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è superiore alle attese degli analisti, che stimavano un dato di 90 punti.

L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi si conferma a -21 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi migliora a -8 punti da -12.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
