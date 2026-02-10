Francoforte: scambi in positivo per Brenntag

(Teleborsa) - Bene il distributore tedesco di prodotti chimici
, con un rialzo del 2,60%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brenntag
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Brenntag
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 57,25 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 55,99. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 58,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)