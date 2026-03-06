Francoforte: giornata depressa per Siemens Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, in flessione del 2,02% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Siemens Energy
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 147,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 154,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 145,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)