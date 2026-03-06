Milano 12:52
44.112 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:53
10.356 -0,56%
Francoforte 12:52
23.592 -0,94%

Francoforte: giornata depressa per Siemens Energy

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Siemens Energy
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili, in flessione del 2,02% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Siemens Energy segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 147,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 154,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 145,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```