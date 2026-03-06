Milano
11:01
44.533
-0,17%
Nasdaq
5-mar
25.020
-0,29%
Dow Jones
5-mar
47.955
-1,61%
Londra
11:01
10.423
+0,08%
Francoforte
11:01
23.803
-0,05%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 11.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi al rialzo per IMI
Londra: scambi al rialzo per IMI
Migliori e peggiori
,
In breve
06 marzo 2026 - 09.50
Seduta vivace oggi per la
società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,34%.
Condividi
Leggi anche
Londra: risultato positivo per IMI
IMI Plc anuncia buyback da 500 milioni. Conti 2025 sopra attese
Intesa Sanpaolo: parte la IV edizione del Next Generation Executive Program di IMI CIB
Intesa Sanpaolo: al via la IV edizione del Next Generation Executive Program
Titoli e Indici
IMI
+3,05%
Altre notizie
Londra: scambi in forte rialzo per Croda International
Londra: scambi al rialzo per Mondi
Londra: scambi in forte rialzo per Rightmove
Londra: scambi al rialzo per BP
Londra: scambi al rialzo per RELX
Londra: scambi in positivo per Experian
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto