Londra: risultato positivo per IMI

società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 27,81 sterline con tetto rappresentato dall'area 28,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)