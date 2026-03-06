Milano 11:01
Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per IMI
(Teleborsa) - Avanza la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IMI rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di IMI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 27,81 sterline con tetto rappresentato dall'area 28,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,17.

