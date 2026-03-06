Londra: risultato positivo per IMI

(Teleborsa) - Avanza la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IMI
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di IMI
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 27,81 sterline con tetto rappresentato dall'area 28,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)