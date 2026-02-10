Intesa Sanpaolo: al via la IV edizione del Next Generation Executive Program

(Teleborsa) - La, guidata da, avvia la quarta edizione del, il percorso formativo dedicato ai giovani, realizzato in collaborazione con SDA Bocconi School of Management e Digit'ED. L'iniziativa ha già formato circa 150 professionisti e, con l'avvio della nuova edizione, porterà a 200 il numero complessivo dei partecipanti under 35 della Divisione IMI CIB, attivi in Italia e all'estero, attraverso un percorso strutturato di crescitaprofessionale e di sviluppo delle competenze manageriali.L'offerta formativa del programma biennale 2026–2028 propone contenuti aggiornati su intelligenza artificiale, innovazione e trasformazione digitale, integrati da moduli dedicati all'analisi delle tendenze macroeconomiche e degli scenari geopolitici che influenzano i mercati finanziari."Operare nel Corporate & Investment Banking richiede oggi la capacità di interpretare cambiamenti tecnologici rapidi e un contesto geopolitico sempre più articolato – ha commentato–. Con questa nuova edizione confermiamo il nostro impegno volto a sviluppare competenzestrategiche e manageriali, integrando innovazione e nuove tecnologie per affrontare l'incertezza".Il programma prevede circa 150 ore di formazione, articolate tra sessioni in presenza e digitali, attività di action learning, lavori di gruppo e un Project Work finale, con il contributo di docenti della SDA Bocconi School of Management e il coinvolgimento dei manager della Divisione IMI CIB e del Gruppo.Questo percorso formativo conferma l'impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dal CEO Carlo Messina, nel sostenere lo sviluppo del capitale umano e l'occupabilità giovanile, attraverso percorsi formativi orientati all'inclusione educativa e alla riduzione delle disuguaglianze.