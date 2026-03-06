IMI Plc anuncia buyback da 500 milioni. Conti 2025 sopra attese

IMI Plc

(Teleborsa) -ha annunciato un buyback del valore di 500 milioni di sterline, superiore alle previsioni degli analisti, dopo che la società britannica ha annunciato risultati 2025 superiori alle previsioni.Il fatturato organico è cresciuto del 5% a 2,30 miliardi di sterline, superando le stime di consenso (2,27 miliardi di sterline). L'utile operativo adjusted è aumentato dell'8% a 460 milioni di sterline, superando le attese (457 milioni di sterline), mentre il margine operativo rettificato è aumentato di 30 punti base al 20%. L'utile per azione adjusted è aumentato dell'8% a 132,3 pence."Abbiamo registrato cinque anni consecutivi di crescita e margini ampliati per raggiungere il nostro obiettivo a medio termine di oltre il 20%", ha dichiarato l'amministratore delegato Roy Twite.IMI stima un utile per azione adjusted compreso tra 136 e 142 pence per il 2026.