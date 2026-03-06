IMI Plc anuncia buyback da 500 milioni. Conti 2025 sopra attese

(Teleborsa) - IMI Plc
ha annunciato un buyback del valore di 500 milioni di sterline, superiore alle previsioni degli analisti, dopo che la società britannica ha annunciato risultati 2025 superiori alle previsioni.
Il fatturato organico è cresciuto del 5% a 2,30 miliardi di sterline, superando le stime di consenso (2,27 miliardi di sterline). L'utile operativo adjusted è aumentato dell'8% a 460 milioni di sterline, superando le attese (457 milioni di sterline), mentre il margine operativo rettificato è aumentato di 30 punti base al 20%. L'utile per azione adjusted è aumentato dell'8% a 132,3 pence.
"Abbiamo registrato cinque anni consecutivi di crescita e margini ampliati per raggiungere il nostro obiettivo a medio termine di oltre il 20%", ha dichiarato l'amministratore delegato Roy Twite.
IMI stima un utile per azione adjusted compreso tra 136 e 142 pence per il 2026.