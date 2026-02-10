Intesa Sanpaolo: parte la IV edizione del Next Generation Executive Program di IMI CIB

(Teleborsa) - La Divisione IMI Corporate & Investment Banking
di Intesa Sanpaolo
, guidata da Mauro Micillo
, avvia la quarta edizione del "Next Generation Executive Program
", il percorso formativo dedicato ai giovani, realizzato in collaborazione con SDA Bocconi School of Management e Digit’ED.
L’iniziativa ha già formato circa 150 professionisti
e, con l’avvio della nuova edizione, porterà a 200 il numero complessivo dei partecipanti under 35 della Divisione IMI CIB
, attivi in Italia e all’estero, attraverso un percorso strutturato di crescita professionale e di sviluppo delle competenze manageriali.
L’offerta formativa del programma biennale 2026–2028
propone contenuti aggiornati su intelligenza artificiale, innovazione e trasformazione digitale, integrati da moduli dedicati all’analisi delle tendenze macroeconomiche e degli scenari geopolitici che influenzano i mercati finanziari.
"Operare nel Corporate & Investment Banking richiede oggi la capacità di interpretare cambiamenti tecnologici rapidi e un contesto geopolitico sempre più articolato – ha commentato Roberta Accettura, Head of Human Resources & Change Management della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo
. Con questa nuova edizione confermiamo il nostro impegno volto a sviluppare competenze strategiche e manageriali,
integrando innovazione e nuove tecnologie per affrontare l’incertezza".
Il programma prevede circa 150 ore di formazione
, articolate tra sessioni in presenza e digitali, attività di action learning, lavori di gruppo e un Project Work finale, con il contributo di docenti della SDA Bocconi School of Management e il coinvolgimento dei manager della Divisione IMI CIB e del Gruppo.
Questo percorso formativo conferma l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo
, guidato dal CEO Carlo Messina
, nel sostenere lo sviluppo del capitale umano e l’occupabilità giovanile, attraverso percorsi formativi orientati all’inclusione educativa e alla riduzione delle disuguaglianze.