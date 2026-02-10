Milano 17:35
Intesa Sanpaolo: parte la IV edizione del Next Generation Executive Program di IMI CIB
(Teleborsa) - La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, avvia la quarta edizione del "Next Generation Executive Program", il percorso formativo dedicato ai giovani, realizzato in collaborazione con SDA Bocconi School of Management e Digit’ED.

L’iniziativa ha già formato circa 150 professionisti e, con l’avvio della nuova edizione, porterà a 200 il numero complessivo dei partecipanti under 35 della Divisione IMI CIB, attivi in Italia e all’estero, attraverso un percorso strutturato di crescita professionale e di sviluppo delle competenze manageriali.

L’offerta formativa del programma biennale 2026–2028 propone contenuti aggiornati su intelligenza artificiale, innovazione e trasformazione digitale, integrati da moduli dedicati all’analisi delle tendenze macroeconomiche e degli scenari geopolitici che influenzano i mercati finanziari.

"Operare nel Corporate & Investment Banking richiede oggi la capacità di interpretare cambiamenti tecnologici rapidi e un contesto geopolitico sempre più articolato – ha commentato Roberta Accettura, Head of Human Resources & Change Management della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. Con questa nuova edizione confermiamo il nostro impegno volto a sviluppare competenze strategiche e manageriali, integrando innovazione e nuove tecnologie per affrontare l’incertezza".

Il programma prevede circa 150 ore di formazione, articolate tra sessioni in presenza e digitali, attività di action learning, lavori di gruppo e un Project Work finale, con il contributo di docenti della SDA Bocconi School of Management e il coinvolgimento dei manager della Divisione IMI CIB e del Gruppo.

Questo percorso formativo conferma l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dal CEO Carlo Messina, nel sostenere lo sviluppo del capitale umano e l’occupabilità giovanile, attraverso percorsi formativi orientati all’inclusione educativa e alla riduzione delle disuguaglianze.
