Intesa Sanpaolo: parte la IV edizione del Next Generation Executive Program di IMI CIB

(Teleborsa) - Ladi, guidata da, avvia la quarta edizione del "", il percorso formativo dedicato ai giovani, realizzato in collaborazione conL’iniziativa ha già formatoe, con l’avvio della nuova edizione,, attivi in Italia e all’estero, attraverso un percorso strutturato di crescita professionale e di sviluppo delle competenze manageriali.L’offerta formativa delpropone contenuti aggiornati su intelligenza artificiale, innovazione e trasformazione digitale, integrati da moduli dedicati all’analisi delle tendenze macroeconomiche e degli scenari geopolitici che influenzano i mercati finanziari."Operare nel Corporate & Investment Banking richiede oggi la capacità di interpretare cambiamenti tecnologici rapidi e un contesto geopolitico sempre più articolato – ha commentato. Con questa nuova edizioneintegrando innovazione e nuove tecnologie per affrontare l’incertezza".Il programma prevede, articolate tra sessioni in presenza e digitali, attività di action learning, lavori di gruppo e un Project Work finale, con il contributo di docenti della SDA Bocconi School of Management e il coinvolgimento dei manager della Divisione IMI CIB e del Gruppo.Questo percorso formativo conferma, guidato dal, nel sostenere lo sviluppo del capitale umano e l’occupabilità giovanile, attraverso percorsi formativi orientati all’inclusione educativa e alla riduzione delle disuguaglianze.