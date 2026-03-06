Madrid: scambi negativi per Acciona

(Teleborsa) - Sottotono la società elettrica spagnola
, che passa di mano con un calo del 2,50%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acciona
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 215,6 Euro. Primo supporto visto a 207,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 205.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)