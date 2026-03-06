Milano 12:57
44.113 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:57
10.344 -0,67%
Francoforte 12:57
23.564 -1,06%

Madrid: scambi negativi per Acciona

Migliori e peggiori
Madrid: scambi negativi per Acciona
(Teleborsa) - Sottotono la società elettrica spagnola, che passa di mano con un calo del 2,50%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acciona più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 215,6 Euro. Primo supporto visto a 207,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 205.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```