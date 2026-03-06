Meloni: "Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo fra le parti"

(Teleborsa) -Così sui social la premier Giorgia Meloni spiegando che "il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la snostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti". Meloni scrive poi che "come concordato con il Parlamento, nei prossimi giorni sarò anche in Aula per riferire alle Camere"."Allo stesso tempo stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti", aggiunge Meloni, garantendo che "Intanto Palazzo Chigi fa sapere che "Nel quadro dei continui contatti con i principali partner sulla crisi in Medio Oriente, Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente della TurchiaMeloni ha prima di tutto espresso la sua solidarietà e vicinanza alla Turchia, partner strategico dell'Italia e alleato Nato, a fronte dell'ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto"."I due presidenti - si legge nella nota ufficiale - hanno quindi avuto uno scambio sull'evoluzione della situazione regionale, anche sulla base dei contatti tenuti negli scorsi giorni dal presidente