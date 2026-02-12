New York: in calo JP Morgan

(Teleborsa) - Pressione sulla società finanziaria con sede a New York
, che tratta con una perdita del 2,64%.
Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di JP Morgan
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 297,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 310,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 291,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)