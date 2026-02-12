Milano 17:35
New York: in calo JP Morgan

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società finanziaria con sede a New York, che tratta con una perdita del 2,64%.

Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di JP Morgan mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 297,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 310,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 291,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
