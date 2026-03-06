Milano 13:00
44.111 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 13:00
10.347 -0,64%
Francoforte 12:59
23.552 -1,11%

Piazza Affari: positiva la giornata per Cembre

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cembre rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cembre, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 72,23 Euro. Primo supporto visto a 70,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 70,07.

