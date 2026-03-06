Piazza Affari: positiva la giornata per Cembre

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cembre
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cembre
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cembre
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 72,23 Euro. Primo supporto visto a 70,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 70,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)