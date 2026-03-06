Milano 11:05
44.560 -0,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:05
10.422 +0,08%
Francoforte 11:05
23.827 +0,05%

Piazza Affari: positiva la giornata per Interpump

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Interpump
(Teleborsa) - Scambia in profit il costruttore di pompe ad alta pressione, che lievita dell'1,89%.

La tendenza ad una settimana di Interpump è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società industriale, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 36,29 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 36,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 35,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```