USA, vendite al dettaglio in calo ma meno delle attese a gennaio

(Teleborsa) - In calo ma meno delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di gennaio 2026, si è registrato un -0,2% mensile a 733,5 miliardi di dollari, dopo la variazione nulla del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è comunque migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un calo dello 0,3%. Su base annua si è registrato un aumento del 3,2%.

Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un dato invariato su base mensile, in linea con il mese precedente ma sotto il +0,1% stimato dal consensus.

(Foto: Brandon Mowinkel / Unsplash)
