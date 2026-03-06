USA, vendite al dettaglio in calo ma meno delle attese a gennaio

(Teleborsa) - In calo ma meno delle attese lenegli. Nel mese di, si è registrato unmensile a, dopo la variazione nulla del mese precedente. Il dato comunicato dall'è comunque migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un calo dello 0,3%. Su base annua si è registrato un aumento del 3,2%.Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un dato invariato su base mensile, in linea con il mese precedente ma sotto il +0,1% stimato dal consensus.