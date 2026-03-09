Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:30
24.626 -0,07%
Dow Jones 19:30
47.143 -0,76%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Amsterdam: seduta difficile per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di acciaio, che soffre con un calo dell'8,35%.

Lo scenario su base settimanale di ArcelorMittal rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ArcelorMittal, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,96 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 45,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42,02.

