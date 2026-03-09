Amsterdam: seduta difficile per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di acciaio
, che soffre con un calo dell'8,35%.
Lo scenario su base settimanale di ArcelorMittal
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ArcelorMittal
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,96 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 45,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)