Amsterdam: calo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di acciaio
, che mostra un decremento dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di ArcelorMittal
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 55,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)