Amsterdam: calo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento dell'1,84%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di ArcelorMittal è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 55,11.

